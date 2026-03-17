Z-пропагандисты принялись критиковать Герасимова

Z-пропагандисты принялись критиковать Герасимова2
- 17.03.2026, 8:45
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Оккупантов может ждать еще один провал на фронте.
Российские Z‑каналы сообщают о новых требованиях главы Генерального штаба Валерия Герасимова, которые могут серьёзно осложнить работу армии на фронте. По их данным, военнослужащим приказано удалить привычный мессенджер со смартфонов и установить вместо него российский MAX, при этом началась проверка телефонов. Тем, кто не выполнит указание, грозят отправкой в «мясные штурмы» «в один конец», пишет «Диалог».
В Сеть также попали документы, вводящие ещё более строгие ограничения на использование смартфонов и мессенджеров в армии. Фактически это может означать полное изъятие мобильных устройств у военнослужащих. Z‑канал «Два майора» предупреждает, что при полном исполнении этих правил последствия могут быть крайне серьёзными, включая «тишину в эфире».
На опубликованных снимках распоряжений указано, что мессенджер MAX должен использоваться для связи с родственниками, но запрещён для служебных переговоров. Кроме того, военнослужащим запрещено использовать смартфоны при исполнении обязанностей.
Даже провоенные авторы отмечают, что такая зачистка Telegram и других привычных каналов связи может негативно сказаться на работе самой системы коммуникаций в войсках. Жёсткий контроль увеличивает риск сбоев непосредственно на линии фронта.