Стало известно, как сыну Хаменеи удалось выжить 17.03.2026, 8:56

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Моджтаба Хамене

Его спасли считанные минуты.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил во время ракетного удара Израиля, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи. Спасло его то, что за несколько минут до обстрела он покинул дом.

Об этом свидетельствует утекшая аудиозапись обращения руководителя протокольной службы канцелярии главы государства Мазахера Хосейни к высокопоставленным священникам и командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), с которой ознакомилось The Telegraph.

Моджтаба вместе с женой и сыном находился в том же жилом комплексе, что и его отец. По словам Хосейни, утром 28 февраля, незадолго до удара, он вышел во двор и находился снаружи, когда произошёл взрыв.

«Он вышел во двор, чтобы что-то сделать… находился на улице и направлялся наверх, когда в здание попала ракета», — рассказал руководитель протокольной службы.

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