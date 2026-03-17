На российском телевидении признали победу Украины 13 17.03.2026, 11:45

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У России нет сил установить в Киеве свое правительство.

Спустя четыре года полномасштабной войны на государственном телевидении РФ впервые прозвучало признание, что победить Украину не удастся. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире «Первого канала».

Затулин открыто раскритиковал одного из приглашённых «экспертов», который предлагал ликвидировать Украину и установить в Киеве пророссийское правительство. Депутат подчеркнул, что у России нет сил для реализации таких планов.

«Конечно, нет предела фантазии. Если море по колено, можно всё что угодно предложить и всерьёз об этом рассуждать. Во-первых, хотелось бы, чтобы Украина была несостоявшимся государством, чтобы они опомнились, превратились в федерацию, вошли в союз с Россией и Беларусью или вообще прекратили существование. Проблема в том, что пока мы этого не достигли, и на данном этапе вряд ли достигнем. Поэтому разговоры об этом можно прекратить… Когда вы рассуждаете о том, что надо выйти на границы Польши и создать там правительство, которое возьмёт власть, просто напишите — «не бывает». На данном этапе точно не бывает!» — сказал Затулин.

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