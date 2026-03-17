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Белорусам предлагают мангостаны за 74,99 рубля

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  • 17.03.2026, 9:18
  • 6,724
Белорусам предлагают мангостаны за 74,99 рубля

В интернете люди делятся разными впечатлениями.

В белорусские магазины завезли экзотический фрукт — мангостан. Его заметили в одном из супермаркетов в Жлобине. Цена, правда, оказалась очень кусачей — около 74,99 рубля за килограмм, пишет Tochka.by.

Некоторые покупатели признались, что видят такое впервые. В интернете люди делятся разными впечатлениями: одни говорят, что вкус им не очень понравился и это «деньги на ветер», другие сравнивают мангостан с личи или отмечают, что его чаще покупают «для фото в инстаграм» или для смузи.

@olli.gaevskaya

Я впервые вижу такой фрукт 🫣

♬ sonido original - BullaBeats - Bulla Beats 🇦🇷

Мангостан — тропический фрукт из Юго-Восточной Азии, в Жлобин его завезли из Индонезии. Он имеет темно-фиолетовую почти черную плотную кожуру, а внутри находится белая сочная мякоть, разделенная на дольки, похожие на мандарин. Вкус обычно сладкий или сладко-кислый.

Фрукт считается полезным, так как содержит витамины и антиоксиданты. Его едят свежим, добавляют в салаты, десерты, соки и коктейли.

Ранее в одном из минских супермаркетов также появился еще один экзотический фрукт — пепино, который еще называют «дынной грушей». Он стоит около 45,99 рубля за килограмм и по вкусу напоминает смесь дыни, груши и тропических фруктов.

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