Белорусам предлагают мангостаны за 74,99 рубля 3 17.03.2026, 9:18

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В интернете люди делятся разными впечатлениями.

В белорусские магазины завезли экзотический фрукт — мангостан. Его заметили в одном из супермаркетов в Жлобине. Цена, правда, оказалась очень кусачей — около 74,99 рубля за килограмм, пишет Tochka.by.

Некоторые покупатели признались, что видят такое впервые. В интернете люди делятся разными впечатлениями: одни говорят, что вкус им не очень понравился и это «деньги на ветер», другие сравнивают мангостан с личи или отмечают, что его чаще покупают «для фото в инстаграм» или для смузи.

Мангостан — тропический фрукт из Юго-Восточной Азии, в Жлобин его завезли из Индонезии. Он имеет темно-фиолетовую почти черную плотную кожуру, а внутри находится белая сочная мякоть, разделенная на дольки, похожие на мандарин. Вкус обычно сладкий или сладко-кислый.

Фрукт считается полезным, так как содержит витамины и антиоксиданты. Его едят свежим, добавляют в салаты, десерты, соки и коктейли.

Ранее в одном из минских супермаркетов также появился еще один экзотический фрукт — пепино, который еще называют «дынной грушей». Он стоит около 45,99 рубля за килограмм и по вкусу напоминает смесь дыни, груши и тропических фруктов.

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