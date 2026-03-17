Первым вылез Путин 1 Виталий Шапран

17.03.2026, 9:25

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О московском блефе.

На прошлой неделе в РФ сильно испугались, когда США и их союзники начали бомбардировать Иран. Более трёх дней товарищи из путинского политбюро хранили молчание, но к концу недели вновь обрели уверенность в себе.

Первым вылез сам Путин, который начал вслух размышлять: а может, стоит остановить поставки газа в Европу сейчас и не ждать, пока ЕС откажется сам. По ходу дед придумал каких-то азиатских потребителей, которые якобы более надежны. Позже он поручил правительству изучить вопрос о прекращении поставок газа в Европу, а еще позже добавил, что решение о прекращении поставок газа в ЕС пока не принято, а правительство еще изучает.

На главный вопрос: так кто же эти мифические клиенты РФ в Азии, которые захотят купить российский газ, Кремль ответа не дал, потому что такого ответа нет.

По сути, Кремль на фоне взлета цен на нефть и газ на мировых рынках из-за войны в Иране решил поднять тему возвращения РФ с газом и нефтью в Европу. Они действовали спонтанно и очень торопились.

В свою кукольную труппу для продвижения энергетиков в ЕС включили Орбана и Фицо, которые не только требовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», но и пожаловались в Еврокомиссию на хорватского перевозчика, заблокировавшего им перевозку российской нефти.

Конечно, жалоба «пошла в песок», поэтому решили похитить украинских инкассаторов, а деньги и золото Ощадбанка, наверное, отдадут, как только отремонтируем «Дружбу».

Кто стоит за всеми этими событиями – и так понятно. Путинская команда просто выпрыгивает из штанов, чтобы воспользоваться окном возможностей и продавать нефть по завышенной цене из-за войны в Иране в течение месяца-полутора.

Кремлю очень нужны деньги для финансирования войны, поэтому в ход идет все: банальный блеф, плохие импровизации, венгерские друзья-разбойники, европейские ручные политики и даже разведывательные данные для Ирана о том, как правильно бить по соседям (ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейну).

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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