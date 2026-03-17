Стилистка ответила министру, критиковавшему белорусов 9 17.03.2026, 9:30

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«Беллегпром» полностью проиграл конкуренцию.

На днях министр торговли Артур Карпович высказался о том, почему белорусы слабо берут отечественные товары. Чиновник считает, все дело в сознании покупателей. Для примера он привел молодых людей, которые предпочтут приобрести бренд или его подделку, а не вещь, сшитую на наших фабриках. Стилистка Екатерина Гордеева в статье для «Зеркало» ответила чиновнику:

— Годами, заходя в магазины с отечественной одеждой, белорусы видели модели, от которых болят глаза: фасоны неактуальные, качество неважное. Я не говорю обо всех наших брендах, но все же. Когда ты долгое время встречаешь такой ассортимент, создается связка «белорусское — значит, не трендовое, а иногда даже непригодное для носки». Так что да, связь между тем, что наши люди не хотят приобретать свое, и тем, что это заложено в их головах, есть. Но кто виноват? Я вижу за этим несколько проблем.

Каких?

«Беллегпром» до сих пор находится под сильным влиянием советского наследия. Большинство предприятий отрасли создавались в эпоху СССР, когда производственная логика опиралась на эффект масштаба: выпуск ограниченного числа моделей огромными тиражами. Такая стратегия была оправдана единым рынком Союза, где узкий ассортимент (например, пять видов трикотажа на весь завод) считался нормой.

Сегодня эта модель неэффективна. Индустрии требуется переформатирование под запросы «быстрой моды» (fast fashion). Современный потребитель ждет разнообразия и малых тиражей, а фасоны должны обновляться динамично. В качестве ориентира можно привести Zara: бренд полностью меняет коллекцию четырежды в год, а частичные обновления происходят каждые две-четыре недели.

Такие скорости требуют от наших предприятий перестройки конвейера, частого запуска новых лекал. А это время, деньги, существенные изменения в работе персонала. Вместо реформ государство предпочитает вбухивать средства в поддержание советской громадины, которая не рассчитана на сегодняшний конкурентный рынок.

И что мы получаем? Зачастую предприятие берет одно лекало в разных размерных сетках и, чтобы не перестраивать конвейерную линию, вносит в него лишь косметические правки. В итоге на полках мы видим 30 халатов, которые отличаются только пуговицами или цветом ткани. Формально — моделей много, фактически — выбора нет.

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