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«Неадекваты!»: Белорусы гневно разносят брестских «депутатов»

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  • 17.03.2026, 12:49
  • 14,618
«Неадекваты!»: Белорусы гневно разносят брестских «депутатов»

Показуха от местных назначенцев закончилась повреждением памятников.

Брестчанин 15 марта посетил Тришинское кладбище и остался в шоке от увиденного: поврежденные памятники, куча неубранных веток и распиленных деревьев. При этом 14 марта в рамках месячника по благоустройству так называемые городские депутаты приводили этот некрополь в порядок, пишет BGmedia.

Жители города в комментариях не скрывают своего возмущения:

«Отберите у этих неадекватов пилу! Кладбище относится к историческим ценностям города!»

««Это возмутительно. Точно так же пилили на католическом кладбище, разбили множество памятников. Неужели городским властям нет дела!? (очевидно, увы, что нет)».

«Предки не довольны своими потомками».

«Рука*опы».

«Гениальные управленцы и талантливые исполнители. Это какой-то позор…»

В географическом центре Бреста располагается старейший из сохранившихся некрополей города — Тришинское кладбище, где покоится около 12 тысяч человек. Погост стал общегородским в 1830‑х годах, когда старый Брест был снесен и перенесен на восток ради строительства Брестской крепости. Самое старое из сохранившихся здесь надгробий датируется 1834 годом. Официально кладбище было закрыто для захоронений в 1969 году.

За свою историю кладбище стало местом упокоения многих выдающихся людей. Кроме того, на территории некрополя были перезахоронены останки более сотни узников Брестского гетто, а также покоятся солдаты царской и германской армий.

Со 2 августа 2016 года Тришинский некрополь наделен статусом историко-культурной ценности регионального значения и охраняется государством.

Несмотря на высокий статус, многие уникальные дореволюционные надгробия стремительно разрушаются. Серьезный урон нанесли вандалы и «черные копатели», которые десятилетиями воровали чугунные элементы, кресты и ограждения для сдачи на металлолом. На данный момент бюджетных средств на полноценную реставрацию памятников нет.

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