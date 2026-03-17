Гродно захватили чайки 8 17.03.2026, 9:53

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иллюстративное фото

Коммунальщики не справляются.

В Гродно коммунальные службы пожаловались на нашествие чаек и обратились за помощью к учёным, пишет местная газета «Перспектива».

Коммунальщики заключили договор с факультетом биологии и экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы для определения мест обитания птиц и разработки рекомендаций по их вытеснению из городской среды.

В ходе обследования было изучено 14 многоэтажных домов в микрорайонах Девятовка, Ольшанка и на проспекте Космонавтов. Особенно много чаек оказалось в районе улицы Поповича, где летом выводились птенцы, а осенью птицы улетели на юг.

Учёные предложили несколько способов борьбы с птицами: уборку мусора и мха с крыш, установку заграждений, закрытие мусорных контейнеров с модернизированными крышками, а также использование отпугивающих устройств.

Сообщается, что коммунальные службы уже получили разрешение на применение ультразвуковых отпугивателей.

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