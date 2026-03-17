Зеленский отреагировал на угрозы Ирана 17.03.2026, 9:59

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Владимир Зеленский

Украинцев нельзя запугать.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится угроз Ирана из-за поддержки Украиной стран Персидского залива, отметив, что в этих заявлениях нет ничего нового.

Об этом он сказал в понедельник, 16 марта, в интервью The Jerusalem Post.

«Ничего нового. Я слышал в течение этих четырех лет много подобных заявлений», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы уже давно живут в условиях постоянных угроз, поэтому такие заявления не вызывают страха.

«Нет, мы не боимся никаких таких предупреждений. Мы живем с такими угрозами каждый день… Вот почему для нас это не является чем-то новым», — добавил он.

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