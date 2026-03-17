«Это просто анекдот» 7 17.03.2026, 10:06

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Что не так с белорусско-российским «союзным» самолетом.

Проект белорусско-российского легкого самолета «Освей», который создается с «Уральским заводом гражданском авиации», фактически заморожен.

Автор и ведущий программы «Оптимум» на канале «Белорусы и рынок» Андрей Маховский в комментарии «Белсату» назвал вполне естественным, что «Освей» не дается легко:

«Для этого уральского завода это не единственный проект, там есть еще два подобных проекта: самолеты «Байкал» и «Ладога». «Ладогу» должны были выпустить в конце прошлого года, так и не выпустили. С «Байкалом» вообще происходит что-то совершенно непонятное. «Освей» разрабатывался на основе вот этих двух самолетов. То есть мы взяли проекты, которые не были доработаны, и на основе этих двух проектов решили создать свой».

Соответственно, делает вывод эксперт, нет ничего удивительного в том, что сроки производства смещаются. А то, что россияне выставили новый счет, он назвал «просто анекдотической историей»:

«С самолетом «Байкал» была точно такая же история. Он сначала должен был стоить 120 млн российских рублей. Теперь речь идет о том, что цена будет, кажется, 480 млн рублей, что-то такое. Там колоссальный рост получился».

По словам Маховского, проблема этого совместного проекта Беларуси и России в том, что стороны старались не что-то построить, а освоить бюджетные деньги.

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