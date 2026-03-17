Найдена рыба, которая победила законы биологии 17.03.2026, 10:23

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Молли процветают в реках и лагунах уже больше 100 тысяч лет.

Самки амазонской молли размножаются партеногенезом. Для запуска развития яиц им нужны самцы близкородственных видов, но генетический материал партнера не смешивается с их ДНК. Потомство — клоны матери. При таком способе размножения вредные мутации должны накапливаться и со временем уничтожить вид, пишет «Хайтек».

Но молли процветают в реках и лагунах на границе Мексики и Техаса уже больше 100 тыс. лет.

Геном рыбы впервые расшифровали в 2018 году, но технологии тогда не позволяли понять, как виду удается избегать генетической деградации. В новом исследовании ученые использовали более точные инструменты секвенирования. Они смогли разделить парные хромосомы, которые произошли от двух разных предковых видов, скрестившихся на заре появления молли.

Выяснилось, как рыбе удалось обмануть биологию: по всему ее геному постоянно идет генная конверсия. Это механизм восстановления ДНК, при котором небольшие участки кода копируются с одной хромосомы на другую. Так можно стирать вредные мутации и закреплять полезные варианты.

Авторы работы подчеркивают: генная конверсия не заменяет полноценное половое размножение. Молли все равно накапливают мутации быстрее, чем виды, которые размножаются традиционно. И у них не появляются новые комбинации генов, как при скрещивании. Но открытие показывает, что у бесполых видов не все так безнадежно, как считалось раньше.

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