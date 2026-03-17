Первая попытка Путина провалилась

Первая попытка Путина провалилась1
- Владимир Пастухов
- 17.03.2026, 10:34
- 9,034
Первое перо сломалось.
Появление в паблике краткой информации о том, что Путин предложил вывезти из Ирана 450 килограммов высокообогащенного урана в целях завершения войны, а Трамп отказался и от того, и от другого (и от вывоза, и от завершения) удивительно только тем, что оно появилось в паблике. Это значит, что непубличная попытка Москвы (по крайней мере – первая) снять геополитическую прибыль с ситуации на Ближнем Востоке провалилась, и Путин решил слить эту опцию в пиар: с паршивой идеи хоть шерсти клок.
У меня нет никаких вопросов к Трампу о том, почему он отверг путинского радиоактивного Троянского коня. Можно бесконечно долго перечислять причины, коим несть числа, но я остановлюсь на двух.
Во-первых, никто точно не знает, сколько обогащенного урана на самом деле есть у Ирана, и вывоз 450 килограммов проблему, скорее всего, не решает, не говоря уже о сохраняющейся возможности продолжать обогащение. Таким образом, изолированно и вне контекста предложение Путина ни о чем.
Во-вторых, – и это самое главное, – приняв предложение Путина, Трамп становится зависимым от него. Это все равно что пустить бодливого козла в геополитический огород. Причем Путин как гарант для Трампа еще менее приемлем, чем сами аятоллы: тех хоть можно время от времени бомбить – пока, по крайней мере.
Сама по себе идея с какими-то манипуляциями с иранским ураном при участии России, мягко говоря, несвежа и уходит корнями как минимум в 2009-й в Женевские переговоры. Вытаскивать ее в таком дремучем архивном виде на свет сегодня было, конечно, глупо. Изначально это была затея, обреченная на провал. Но это не значит, что в будущем у Путина вообще нет шансов как-то вклиниться в сделку с Ираном, если до этого дойдет дело.
То, что мы наблюдали, было всего лишь пробой пера. Первое перо сломалось. Но не надо недооценивать терпение и настойчивость Москвы. Там умеют терпеливо ждать, пока фортуна повернется нужной стороной.
Владимир Пастухов, Telegram