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СМИ рассказали, почему Трамп отверг переговоры с Ираном

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  • 17.03.2026, 10:49
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СМИ рассказали, почему Трамп отверг переговоры с Ираном
Дональд Трамп

Глава Белого дома хочет продолжения операции.

Президент США Дональд Трамп якобы отверг недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Двое высокопоставленных представителей Белого дома на условиях анонимности рассказали, что в последние дни иранская сторона выходила на связь со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и другими сотрудниками администрации, надеясь восстановить дипломатические контакты. Однако Трамп заявил, что сейчас не заинтересован в переговорах.

«Президент сказал, что готов говорить, но не сейчас, потому что хочет, чтобы операция Epic Fury продолжалась без остановки», — отметил один из собеседников.

Некоторые ближневосточные союзники США предложили Белому дому выступить посредниками в переговорах по завершению войны и ядерной программы Ирана, но это предложение также было отклонено.

По словам источников, одной из причин отказа Трампа является неопределённость относительно состояния и местонахождения Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера Ирана и сына покойного Али Хаменеи.

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