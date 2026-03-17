Погодные рекорды в Беларуси продолжаются 17.03.2026, 10:55

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Фото: pixabay.com

Уже восьмой день подряд.

В Беларуси продолжается серия температурных рекордов: восьмой день подряд фиксируются новые максимумы, свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, проведённый порталом «Позіркам».

16 марта рекордные температуры зарегистрированы на 11 метеостанциях страны.

Особенно примечательно, что были побиты два рекорда, державшиеся почти полвека: в Бресте воздух прогрелся до 14,7 °C (против 14,5 °C в 1972 году), а в Лиде — до 13,4 °C (прежний максимум 13 °C, установленный также в 1972 году). В Барановичах предыдущий исторический максимум для этого дня (12,6 °C в 1974 году) был превышен на 0,6 °C.

Наиболее тёпло было в Кобрине и Гомеле, где термометры показали 15,2 °C — значительно выше прошлых рекордов, в частности, для Гомеля предыдущий максимум составлял 11,8 °C в 2015 году.

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