Генерал США получил сотрясение мозга после литра чачи в Киеве 14 17.03.2026, 11:07

16,176

Антонио Агуто

А затем потерял секретные документы.

Во время визита в Киев американский генерал Антонио Агуто, ответственный за координацию поддержки Украины, получил сотрясение мозга после употребления чачи и затем потерял секретные документы.

Согласно отчёту офиса генерального инспектора Министерства обороны США, инциденты произошли в мае и апреле 2024 года. Тогда Агуто командовал Группой поддержки безопасности Украины (SAG-U) в Висбадене, координируя обучение и снабжение Сил обороны. Расследование опиралось на анонимные сообщения информаторов и упоминало «токсичную» атмосферу в штабе SAG-U, а также визит генерала в Украину весной 2024 года, заметил New Voice.

13 мая 2024 года во время визита в Киев генерал посетил вечернее мероприятие и выпил около двух бутылок грузинской чачи. После ужина он упал и ударился головой о стену. На следующее утро ему предстояла встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но, по свидетельствам, генерал выглядел вялым и «не был самим собой».

Следствие установило, что падение произошло из-за чрезмерного употребления алкоголя, однако сам Агуто утверждал, что «действовал добросовестно» и имел устное разрешение на употребление.

Следующий инцидент произошёл 4 апреля того же года во время возвращения из Украины в Германию на чартерном поезде. Генерал перевозил комплект секретных карт в цилиндрической тубе, но после поездки обнаружил их исчезновение. По словам Агуто, он берёт на себя ответственность за временную утрату документов, хотя формально не отвечал за их перенос в поезд и обратно.

В августе 2024 года генерал передал командование Группой поддержки безопасности Украины и впоследствии ушёл в отставку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com