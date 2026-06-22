«Меня пробило на слезу»

1,826

В Сети завирусилось трогательное видео из гомельского автобуса.

Несколько дней назад в TikTok появилось видео, снятое в Гомеле. Автор словил трогательный момент: задремавшего мужчину, на руках которого сидит щенок. С момента публикации у ролика уже больше 1,5 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков. А позже на связь вышел и герой ролика, отмечает «Онлайнер».

«Хороший какой пассажир», — лаконично подписал ролик автор. Видео, к слову, длится всего 15 секунд. Никакого экшена в кадре нет: во время съемки мужчина не открывает глаза, но зато крепко держит питомца. Щенок тем временем не спит и поглядывает на других пассажиров.

Опубликованный ролик начал быстро набирать просмотры — сегодня их уже 1,6 миллиона. Но самое интересное происходит в комментариях, которых на момент публикации больше 5,5 тысячи. Некоторые высказали сомнения в съемке без разрешения, но абсолютное большинство осталось в восторге. Кто-то даже честно признался: от увиденного захотелось заплакать.

«Люди, которые любят животных, это люди хорошие».

«А меня на слезу пробило. Мысль в голове: вот так все простые люди живут, как могут, уставшие от работы, от плохих новостей, от переживаний близких. Спит мужик уставший, но держится за преданного друга. У друга глаза доверчивые: не плюет, охраняет».

«Какое милое видео за сегодняшний день».

«Как я хочу, чтобы у этого мужчины и у его питомца было все хорошо, милое видео, даже лучшее за последнее время. Автору спасибо за этот прекрасный ролик».

«Двое счастливых в этом беспощадном мире».

«Как они оба устали, но какие милые, показывает, что щенок охраняет его сон, главное — не проспите остановку».

Кто-то предположил, что неизвестный пассажир в прямом смысле проснется знаменитым — так и вышло. Сперва героя ролика узнала коллега, а чуть позже отписался и он сам.

Мужчину зовут Михаил, а ту самую собачку — Ириска. «Спасибо за видео. Уработались на даче. Благодаря пробитой камере велосипеда еду на автобусе №20. Будильник зазвонит за 3 минуты до выхода. Ириске 3 месяца, со мной второй день. Она еще трусиха и всего боится», — написал мужчина в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com