«Меня пробило на слезу»
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В Сети завирусилось трогательное видео из гомельского автобуса.
Несколько дней назад в TikTok появилось видео, снятое в Гомеле. Автор словил трогательный момент: задремавшего мужчину, на руках которого сидит щенок. С момента публикации у ролика уже больше 1,5 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков. А позже на связь вышел и герой ролика, отмечает «Онлайнер».
«Хороший какой пассажир», — лаконично подписал ролик автор. Видео, к слову, длится всего 15 секунд. Никакого экшена в кадре нет: во время съемки мужчина не открывает глаза, но зато крепко держит питомца. Щенок тем временем не спит и поглядывает на других пассажиров.
@life091237love1 Хороший какой пассажир #рекомендации #Гомель ♬ оригинальный звук - 𝐘𝐔𝐑𝐀╱𝐇𝐈𝐓𝐒
Опубликованный ролик начал быстро набирать просмотры — сегодня их уже 1,6 миллиона. Но самое интересное происходит в комментариях, которых на момент публикации больше 5,5 тысячи. Некоторые высказали сомнения в съемке без разрешения, но абсолютное большинство осталось в восторге. Кто-то даже честно признался: от увиденного захотелось заплакать.
«Люди, которые любят животных, это люди хорошие».
«А меня на слезу пробило. Мысль в голове: вот так все простые люди живут, как могут, уставшие от работы, от плохих новостей, от переживаний близких. Спит мужик уставший, но держится за преданного друга. У друга глаза доверчивые: не плюет, охраняет».
«Какое милое видео за сегодняшний день».
«Как я хочу, чтобы у этого мужчины и у его питомца было все хорошо, милое видео, даже лучшее за последнее время. Автору спасибо за этот прекрасный ролик».
«Двое счастливых в этом беспощадном мире».
«Как они оба устали, но какие милые, показывает, что щенок охраняет его сон, главное — не проспите остановку».
Кто-то предположил, что неизвестный пассажир в прямом смысле проснется знаменитым — так и вышло. Сперва героя ролика узнала коллега, а чуть позже отписался и он сам.
Мужчину зовут Михаил, а ту самую собачку — Ириска. «Спасибо за видео. Уработались на даче. Благодаря пробитой камере велосипеда еду на автобусе №20. Будильник зазвонит за 3 минуты до выхода. Ириске 3 месяца, со мной второй день. Она еще трусиха и всего боится», — написал мужчина в комментариях.