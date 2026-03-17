закрыть
22 июня 2026, понедельник, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили правила целевого набора в учебные заведения

2
  • 17.03.2026, 11:28
  • 3,800
В Беларуси изменили правила целевого набора в учебные заведения

Появились новые требования.

Новые требования к заказчикам и учебным заведениям при целевой подготовке специалистов, рабочих и служащих вводятся в Беларуси. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр.

В частности, теперь право на целевую подготовку получат госорганы, а также государственные организации и организации с долей собственности государства в уставных фондах не менее 50%.

В совмине сообщили, что, кроме них, такое право может быть предоставлено «также иным организациям, внесшим значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Минского горисполкома)».

При этом заказчики должны будут обосновать необходимость подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. А вузы — организовать обязательные конкурсы для целевиков как на этапе подачи документов, так и после сдачи внутренних вступительных экзаменов.

Кроме того, в документе прописана ответственность абитуриента и заказчика за необоснованное расторжение или невыполнение условий договора о целевой подготовке. Уточнены сроки и формы представления заявок на целевую подготовку.

Как говорится в сообщении, внесены изменения и в порядок государственной аккредитации учебных заведений, которые могут осуществлять целевую подготовку специалистов.

Например, в состав комиссий, которые проводят такую аккредитацию, должны включаться представители заказчиков кадров. До 1 сентября 2030 года такие вузы должны увеличить долю профессорско-преподавательского состава с ученой степенью с 40 до 45%.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук