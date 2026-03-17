В Беларуси изменили правила целевого набора в учебные заведения 2 17.03.2026, 11:28

3,800

Появились новые требования.

Новые требования к заказчикам и учебным заведениям при целевой подготовке специалистов, рабочих и служащих вводятся в Беларуси. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр.

В частности, теперь право на целевую подготовку получат госорганы, а также государственные организации и организации с долей собственности государства в уставных фондах не менее 50%.

В совмине сообщили, что, кроме них, такое право может быть предоставлено «также иным организациям, внесшим значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Минского горисполкома)».

При этом заказчики должны будут обосновать необходимость подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. А вузы — организовать обязательные конкурсы для целевиков как на этапе подачи документов, так и после сдачи внутренних вступительных экзаменов.

Кроме того, в документе прописана ответственность абитуриента и заказчика за необоснованное расторжение или невыполнение условий договора о целевой подготовке. Уточнены сроки и формы представления заявок на целевую подготовку.

Как говорится в сообщении, внесены изменения и в порядок государственной аккредитации учебных заведений, которые могут осуществлять целевую подготовку специалистов.

Например, в состав комиссий, которые проводят такую аккредитацию, должны включаться представители заказчиков кадров. До 1 сентября 2030 года такие вузы должны увеличить долю профессорско-преподавательского состава с ученой степенью с 40 до 45%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com