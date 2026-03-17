В Беларуси изменили правила целевого набора в учебные заведения

В Беларуси изменили правила целевого набора в учебные заведения2
- 17.03.2026, 11:28
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Появились новые требования.
Новые требования к заказчикам и учебным заведениям при целевой подготовке специалистов, рабочих и служащих вводятся в Беларуси. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр.
В частности, теперь право на целевую подготовку получат госорганы, а также государственные организации и организации с долей собственности государства в уставных фондах не менее 50%.
В совмине сообщили, что, кроме них, такое право может быть предоставлено «также иным организациям, внесшим значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Минского горисполкома)».
При этом заказчики должны будут обосновать необходимость подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. А вузы — организовать обязательные конкурсы для целевиков как на этапе подачи документов, так и после сдачи внутренних вступительных экзаменов.
Кроме того, в документе прописана ответственность абитуриента и заказчика за необоснованное расторжение или невыполнение условий договора о целевой подготовке. Уточнены сроки и формы представления заявок на целевую подготовку.
Как говорится в сообщении, внесены изменения и в порядок государственной аккредитации учебных заведений, которые могут осуществлять целевую подготовку специалистов.
Например, в состав комиссий, которые проводят такую аккредитацию, должны включаться представители заказчиков кадров. До 1 сентября 2030 года такие вузы должны увеличить долю профессорско-преподавательского состава с ученой степенью с 40 до 45%.