Доллар уверенно движется к цене в 3 рубля 1 17.03.2026, 12:02

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Рубль ослабевает.

Сегодня доллар преодолел отметку в 2,95 рубля и уверенно движется к 3, российский рубль в свою очередь дешевеет. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $74 172.

Доллар вырос на 2,36 копейки и стоит 2,9699 рубля.

Евро пока без сделок и стоит 3,3617 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 1,40 копейки и стоит 3,6559 рубля.

Юань пока без сделок, десяток стоит 4,3059 рубля.

В понедельник доллар вырос на 1,31 копейки и стоил 2,9463 рубля, евро подешевел на 0,08 копейки и стоил 3,3617 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 2,63 копейки и стоила 3,6709 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,58 копейки и стоил 4,3059 рубля.

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