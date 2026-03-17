Эксперты раскрыли секрет роста бизнеса 1 17.03.2026, 12:23

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Это не деньги и не технологии.

Успех и масштабирование бизнеса чаще всего связывают со стратегией, инвестициями или новыми технологиями. Однако многие эксперты и предприниматели считают, что ключевым фактором роста компаний является эмоциональный интеллект руководителя, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению специалистов, именно эмоциональная зрелость основателя во многом определяет, сможет ли компания расти устойчиво или столкнется с кризисом. Когда бизнес небольшой, решения принимаются быстро, а ошибки легко исправить. Но по мере роста компании увеличивается число сотрудников, растет ответственность и сложность управления. В этот момент личные качества лидера начинают играть решающую роль.

Исследователи отмечают, что проблемы бизнеса часто выглядят как ошибки в стратегии или управлении. На самом деле их причиной нередко становятся эмоциональные реакции руководителей — стресс, страх или чрезмерный контроль. Например, давление может привести к поспешным решениям, а неуверенность — к микроменеджменту. В результате компания начинает терять гибкость и эффективность.

Эксперты подчеркивают, что эмоциональный интеллект помогает руководителям принимать более взвешенные решения. Лидеры с развитым эмоциональным интеллектом умеют отделять срочные задачи от действительно важных, сохранять спокойствие в кризисных ситуациях и избегать резких изменений из-за временных неудач.

Кроме того, эмоциональное состояние руководителя напрямую влияет на команду. Сотрудники часто перенимают настроение и стиль поведения лидера. Если руководитель проявляет тревожность или непоследовательность, это может вызвать напряжение внутри команды и снизить инициативу сотрудников.

По мере роста бизнеса эмоциональный интеллект становится особенно важным. Руководителю приходится делегировать полномочия, выстраивать системы управления и доверять команде. Без этих навыков компании нередко сталкиваются с перегруженным руководством, замедлением решений и выгоранием сотрудников.

Эксперты считают, что работа над эмоциональной зрелостью должна стать такой же частью развития бизнеса, как и разработка стратегии. В условиях растущей неопределенности именно способность лидера управлять своими эмоциями и принимать взвешенные решения становится одним из главных факторов устойчивого роста компаний.

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