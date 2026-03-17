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В рабочем журнале минского предприятия были подписи на арабском языке

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  • 17.03.2026, 13:00
  • 6,106
В рабочем журнале минского предприятия были подписи на арабском языке

Их стали изучать.

В Минске после травмирования иностранного рабочего вскрылись нарушения техники безопасности. Экспертиза подтвердила, что подписи в журнале инструктажа были подделаны, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Экспертам на исследование поступил журнал регистрации инструктажа по охране труда, изъятый в рамках проверки несчастного случая на производстве.

Инцидент произошел с 42-летним гражданином Египта, который работал по договору подряда и занимался сборкой духовых печей на одном из предприятий города. В ходе разбирательства выяснилось, что обязательный инструктаж по технике безопасности с ним фактически не проводился, несмотря на наличие подписей в соответствующем журнале.

Судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документе выполнены не пострадавшим. При сравнении с образцами его подписи эксперты выявили различия в последовательности написания элементов, транскрипции и связности. Это позволило однозначно подтвердить, что записи были сделаны другим лицом.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

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