Почему вам не нужно выбирать только одну «версию себя» 15 17.03.2026, 13:12

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Многослойная личность делает вас крепче.

Психологи все чаще приходят к выводу, что человеку не обязательно ограничивать свою идентичность одной ролью — наоборот, наличие нескольких социальных и личных ролей может повышать психологическую устойчивость и креативность, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования в области психологии личности показывают, что люди естественным образом формируют несколько «версий себя». Человек может одновременно быть профессионалом, родителем, другом, спортсменом или творческой личностью. По мнению исследователей, такая многослойная личность помогает легче справляться со стрессом и жизненными трудностями.

Американский психолог Патрисия Линвилл предложила модель «сложности Я», согласно которой люди с большим количеством значимых ролей демонстрируют более высокую устойчивость к стрессу. Если человек определяет себя только через работу, профессиональная неудача может серьезно ударить по самооценке. Однако при наличии нескольких ролей проблемы в одной сфере не разрушают всю личность.

Похожие выводы сделала и социолог Пегги Тойтс, которая установила, что накопление социальных ролей связано с более низким уровнем тревожности и психологического напряжения.

Эксперты отмечают, что давление «выбрать одну идентичность» часто связано с культурными ожиданиями и профессиональной специализацией. Однако в реальной жизни люди нередко совмещают разные интересы и занятия.

Кроме того, пересечение разных сфер деятельности может стимулировать творческое мышление. Известно, что сооснователь Apple Стив Джобс связывал интерес компании к типографике с курсами каллиграфии, которые он посещал в молодости.

По мнению психологов, гибкое восприятие собственной идентичности помогает человеку легче адаптироваться к изменениям, сохранять эмоциональное равновесие и находить новые идеи.

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