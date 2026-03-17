Как одна зарплата изменила жизнь молодой белоруски 14 17.03.2026, 13:14

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иллюстративное фото

Про экономию без радости.

В феврале 27-летняя борисовчанка Алина (имя изменено) получила зарплату почти на треть меньше предыдущей, пишет ex-press.by. Новогоднюю премию дают раз в год, часть выплат сократили — формально временно, но по факту ощутимо. Девушка признается: цифра в расчетнике стала холодным душем. Квартира съемная, коммунальные платежи выросли, впереди — обычные повседневные расходы. Решение она приняла быстро: «Нужно ужаться».

Первым под нож пошел кофе навынос. Если раньше по дороге на работу Алина заходила в маленькую кофейню у дома, то теперь проходит мимо, ускоряя шаг. «Три-четыре рубля в день — это уже почти сотня в месяц», — подсчитала она. Вместо бумажных книг — чтение с экрана телефона. Вместо маршруток — только автобус, даже если дольше и с пересадками.

Постепенно список «ненужного» расширился. Девушка отказалась от доставки еды и стала готовить исключительно дома. Перестала покупать цветы «просто так», хотя раньше могла порадовать себя небольшим букетом по пятницам. Заморозила абонемент в студии йоги и стала заниматься по бесплатным видео. Отказалась от спонтанных встреч в кафе с подругами, предлагая «прогулку в парке без трат». Даже подписку на музыкальный сервис она отменила, решив, что обойдется бесплатной версией.

Сначала экономия казалась взрослым и правильным шагом. Через две недели Алина с удовлетворением смотрела на остаток на счете — пусть небольшой, но все же больше, чем ожидала. Однако вместе с цифрами изменилось и что-то внутри.

«Я заметила, что дни стали одинаковыми, — говорит она. — Работа, автобус, дом. Все по расписанию. Как будто убрала из жизни маленькие огоньки». Утренний кофе был коротким ритуалом заботы о себе. Бумажная книга — поводом отвлечься от экрана. Йога — не только про тело, но и про ощущение легкости. Теперь же каждый день воспринимался как задача: прожить, не потратить лишнего, дотянуть до зарплаты.

Появилось странное чувство пустоты. Алина ловит себя на мысли, что больше не ждет пятницы. Радость от сэкономленных рублей оказалась куда слабее, чем радость от привычных мелочей. «Экономия стала самоцелью. Я как будто наказала себя», — признается она.

Недавно девушка решила вернуть «маленькие радости». Снова купила кофе по дороге на работу, оформила подписку на музыку, встретилась с подругами в любимом кафе. Но ожидаемого подъема не случилось. Вкус напитка показался обычным, разговоры — утомительными. «Будто выключили свет, а включить обратно не получается», — описывает она свое состояние.

Сегодня Алина не знает, что делать дальше. Зарплата остается нестабильной, тревога о деньгах никуда не исчезла, но и жизнь в режиме строгой экономии кажется невыносимой. Она ищет баланс — между разумной бережливостью и правом на небольшие удовольствия.

«Я поняла, что деньги — это не только про безопасность, но и про ощущение жизни, — говорит девушка. — Но как вернуть это ощущение, если страх снова недополучить зарплату остается?»

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