Белорусы Белостока отметят День Воли концертом 17.03.2026, 13:29

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Он пройдет в Центре белорусской культуры.

25 марта белорусы во всём мире отмечают День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Для многих это не только историческая дата, но и символ белорусской государственности, солидарности и надежды на свободное будущее страны.

По этому случаю Центр белорусской культуры в Белостоке подготовил торжественный концерт под названием «Жыве Беларусь! Учора. Сёння. Заўтра».

О том, когда и где состоится концерт, кто выступит перед публикой и почему для белорусского сообщества важно собираться вместе в День Воли, в программе «Гость Рацыi» рассказала заместитель директора Центра белорусской культуры в Белостоке Илона Карпюк.

— Скоро очередной День Воли в Белостоке. Что Центр белорусской культуры подготовил по этому поводу?

— Центр, видимо, уже приучил жителей Белостока, что по случаю Дня Воли мы стараемся подготовить торжественный концерт, и так будет и в этом году. Поэтому приглашаем 25 марта в 18:00 в концертный зал комплекса музыкальных школ на улице Подлесной на торжественный концерт, как и в предыдущие два года.

— Что ожидается в программе, кто будет выступать?

— В программе мы услышим фортепианный и струнный квартет, а между произведениями классической музыки прозвучит дуда. Также будет звучать белорусское слово — в форме декламации поэзии, которая тоже будет перекликаться с программой концерта.

Программу начнём со времён Костюшко, который проявил себя также как композитор. Этот репертуар будет вплетён в общую программу, которая проведёт нас от времён Костюшко до современности.

Поэтому в программе прозвучат и композиции хорошо известных композиторов — Михаила Клеофаса Огинского, Наполеона Орды, а также современных авторов — например, Константина Яськова и Евгения Глебова.

Как я уже сказала, наши гости будут не только из Польши, но и из Литвы. Выступит струнный квартет, который работает в Клайпеде, солист-флейтист, пианист Кирилл Кедук, а также прозвучит белорусская дуда — на ней сыграет Евгений Барышников.

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