Иранский режим снова обезглавлен Аркадий Дубнов

17.03.2026, 18:24

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Аркадий Дубнов

47-летнему периоду мракобесия и ненависти приходит конец.

Али Лариджани убит в результате ночной атаки, утверждает министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Если это так, то иранский режим снова обезглавлен: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи 28 февраля оставался главным руководителем Исламской республики. Президент Ирана, формально считающийся вторым по рангу руководителем страны, отодвинут ныне в сторону и в последние дни практически был лишен полномочий Корпусом стражей Исламской революции.

Пару дней назад Лариджани опубликовал в соцсети Х обращение «К мусульманам мира и исламским государствам», написанное на арабском языке. В переводе на русский оно опубликовано азербайджанским информагентством Haqqin.az.

Теперь, в случае подтверждения гибели Лариджани, это письмо можно считать его политическим завещанием. Или мольбой о помощи, которая так и не пришла…

Вот некоторые отрывки из этого текста:

«…Вы знаете, что, за редкими исключениями — и то лишь в политической сфере, — ни одно из исламских государств не пришло на помощь народу Ирана. Но народ Ирана, проявив твердую волю, сумел противостоять злому врагу и подавить его. Сегодня противник сам не знает, как выйти из этого стратегического тупика.

Иран продолжает путь сопротивления против «большого и малого дьявола» — США и Израиля. Но разве поведение исламских государств не противоречит словам пророка (мир ему), который сказал: «Если вы не откликнетесь на зов мусульманина, вы не мусульмане»? Что это за мусульманство?

…Подумайте о будущем исламского мира. Вы знаете, что США вам не верны, а Израиль — ваш враг. Подумайте хотя бы на минуту о себе и о будущем региона.

Иран — ваш благожелатель и не стремится к господству над вами. Единство исламской уммы, проявленное во всей своей силе, может обеспечить безопасность, развитие и независимость для всех стран».

В чем-то трудно спорить с Лариджани, будущее исламского мира, да впрочем, и всего остального мира, кажется зыбким и не внушает оптимизма. Мировая исламская умма расколота и одним из важнейших триггеров этого раскола стала хомейнистская революция 1979 года. Теперь возникает, пусть и призрачная, но все-таки надежда, что этому 47-летнему периоду мракобесия и ненависти приходит конец. Но сначала, так или иначе, – этой войне…

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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