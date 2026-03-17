Почему цвет Дня святого Патрика сменился с синего на зеленый 3 17.03.2026, 14:08

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Исторически главным цветом праздника был синий.

Сегодня День святого Патрика ассоциируется с зеленым цветом. Однако исторически главным цветом праздника был синий, известный как «синий святого Патрика», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Сам святой Святой Патрик, живший в V веке, не был ирландцем, он родился в Уэльсе, был захвачен пиратами и позже стал миссионером, обращавшим жителей Ирландии в христианство. Праздник в его честь был установлен церковью в XVII веке и долгое время оставался строгим религиозным днем, сопровождавшимся сдержанными торжествами, где использовался именно синий цвет.

Ситуация изменилась в XVIII–XIX веках на фоне роста ирландского национализма. Во время восстания Ирландское восстание 1798 года повстанцы начали использовать зеленый как символ борьбы против британского господства. Со временем этот цвет стал ассоциироваться с ирландской идентичностью и католическим большинством.

Особую роль сыграла ирландская диаспора в США, которая усилила популярность зеленого в XIX веке, особенно после Великого голода. Празднование стало выражением национальной гордости и поддержки независимости Ирландии.

После обретения независимости в 1922 году зеленый закрепился и в национальной символике Ирландия — он стал одним из цветов государственного флага. Несмотря на это, синий по-прежнему сохраняет значение: он используется, например, в символике президента страны.

Таким образом, смена цвета отражает переход от религиозной традиции к политической и национальной идентичности.

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