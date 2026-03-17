Страны Персидского залива просят США покончить с режимом в Иране 6 17.03.2026, 15:17

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Фото: depositphotos.com

Тегеран перешел все красные линии.

Арабские страны Персидского залива не призывали США начинать войну с Ираном, однако теперь многие из них считают, что Вашингтон не должен останавливаться на полпути и должен лишить Исламскую Республику возможности в будущем угрожать ключевой транспортной артерии региона и связанным с ней экономикам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в регионе.

В то же время, по словам этих источников, а также пяти западных и арабских дипломатов, США пытаются привлечь государства Персидского залива к участию в военной операции. Трое из них отмечают, что президент США Дональд Трамп рассчитывает заручиться поддержкой стран региона, чтобы усилить международную легитимность кампании, в том числе в глазах американских избирателей.

«В странах Залива широко распространено мнение, что Иран перешёл все красные линии в отношениях с государствами региона», — заявил Абдулазиз Сагер из расположенного в Саудовской Аравии Центра исследований Персидского залива, который знаком с позицией местных правительств.

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