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Зеленский прибыл в Лондон

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  • 17.03.2026, 15:41
  • 1,906
Зеленский прибыл в Лондон
Владимир Зеленский
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины проведет встречи с королем Карлом III и премьером Стармером.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, прибыл в Лондон. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, сначала Зеленский встретится с королем Карлом III в Букингемском дворце, а затем — с премьер-министром Киром Стармером.

Президент также выступит перед членами парламента Великобритании. В частности, запланирована трехсторонняя встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и Стармером.

16 марта Стармер заявил на брифинге по войне на Ближнем Востоке, что вскоре встретится с Зеленским.

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