Зеленский прибыл в Лондон

Зеленский прибыл в Лондон2
- 17.03.2026, 15:41
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Президент Украины проведет встречи с королем Карлом III и премьером Стармером.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, прибыл в Лондон. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
По его словам, сначала Зеленский встретится с королем Карлом III в Букингемском дворце, а затем — с премьер-министром Киром Стармером.
Президент также выступит перед членами парламента Великобритании. В частности, запланирована трехсторонняя встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и Стармером.
16 марта Стармер заявил на брифинге по войне на Ближнем Востоке, что вскоре встретится с Зеленским.
In London today. The agenda includes an audience with His Majesty King Charles III, meetings with Prime Minister Keir Starmer and NATO Secretary General Mark Rutte, as well as an address to the British Parliament. Our priorities are clear – more security and opportunities for… pic.twitter.com/JuyLH02MCH— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026