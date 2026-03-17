Доллар сильно растет в цене

Доллар сильно растет в цене3
- 17.03.2026, 15:50
- 4,818
Какие курсы валют в Минске?
По итогам торгов на БВФБ, которые прошли сегодня, 17 марта на 18 марта установлены новые курсы валют в Беларуси.
Доллар − 2,9595 BYN.
Евро − 3,3889 BYN.
100 российских рублей – 3,6594 BYN.
10 юаней – 4,3458 BYN.
Таким образом доллар по отношению к белорусскому вырос на 0,0132 рублей, что составило 0,45%.
Евро сплюсовал на 0,0272 рублей. Это 0,81%
RUB стал дешевле на 0,0115 рублей − 0,31%.
Юань вырос в цене на 0,0399 рублей − 0,93%.
В обменниках Минска сегодня по состоянию на 13:00 доллар покупали по 2,88 – 2,96 рубля, а продавали по 2,959 – 2,995 рубля. Евро можно было сбыть в пределах 3,28 – 3,402 рубля, а купить по 3,404 – 3,48 BYN. Российский рубль (за сотню) принимали по 3,6 − 3,652 BYN, а продавали по 3,654 − 3,75 BYN.