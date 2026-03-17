Volkswagen представит обновленный «горячий хэтчбек» 2 17.03.2026, 15:52

2,984

Уже в апреле.

В апреле 2026 года Volkswagen представит обновленную версию популярного электрического хэтчбека ID.3, получившую новое имя — ID.3 Neo. Несмотря на новое название, это не второе поколение модели, а масштабный рестайлинг текущей версии, пигет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

ID.3 Neo получит ряд цифровых обновлений, включая систему «Innovision» и обновленный навигатор с распознаванием светофоров и функцией «однопедального управление», позволяющей замедлять автомобиль до полной остановки с помощью рекуперативного торможения. Кроме того, появится опциональный цифровой ключ, который позволит открывать машину с помощью смартфона или смарт-часов без отдельного приложения.

Важным нововведением станет возврат физических кнопок на рулевое колесо для упрощения управления основными функциями. Вероятно, элементы панели будут вдохновлены кокпитом ID. Polo, однако детали о ретро-дисплеях пока неизвестны.

Обновления затронут и силовую установку: базовые версии получат новый электродвигатель APP 350 мощностью 188 л.с. с повышенным крутящим моментом и улучшенной энергоэффективностью, а вместе с ним — батарею LFP на 58 кВт·ч, обеспечивающую до 40 км увеличенного пробега по WLTP.

Эксперты отмечают, что ID.3 Neo станет промежуточным вариантом для тех, кто хочет электрический хэтчбек больше ID. Polo, но не готов ждать ID. Golf. Полноценное новое поколение Golf предложит значительно большую дальность хода, более быструю зарядку и новую платформу с программным обеспечением от Rivian.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com