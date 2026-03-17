Президент Чехии: Белорусы заслуживают право свободно решать свое будущее 2 17.03.2026, 16:14

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Петр Павел

Петр Павел встретился с Алесем Беляцким.

Санкции против режима в Беларуси остаются оправданными до тех пор, пока он продолжает сажать в тюрьмы своих критиков и жестоко подавлять гражданские свободы.

Об этом заявил по итогам встречи с белорусским правозащитником Алесем Беляцким президент Чехии Петр Павел.

- Для меня было честью приветствовать правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, который несправедливо провел более 7 лет в белорусской тюрьме, — написал Павел на своей странице в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что белорусы заслуживают права свободно и без внешнего вмешательства решать свое будущее.

В этом контексте Беляцкий, по его словам, также напомнил, что европейские страны не должны закрываться от граждан Беларуси — только так белорусы смогут преодолеть навязанную им изоляцию.

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