ВСУ мощно атаковали позиции российских войск в РФ, Крыму, на Донбассе и в Запорожской области

ВСУ мощно атаковали позиции российских войск в РФ, Крыму, на Донбассе и в Запорожской области1
- 17.03.2026, 16:18
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Подробности раскрыл Генштаб Вооруженных сил Украины.
Подразделения ВСУ 16 марта и в ночь на 17 марта провели серию точных ударов по ключевым военным объектам противника, целью операции стало снижение наступательного потенциала оккупационной армии РФ.
По информации Генштаба ВСУ, зафиксировано:
- поражение зенитного ракетного комплекса «ТОР‐М2У» в районе н. п. в Клинцы Брянской области РФ;
- удары по месту дислокации ракетного дивизиона 15‐й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, возле Верхнекурганного в оккупированном Крыму, где на вооружении имеется береговой ракетный комплекс «Бастион»;
- уничтожение узла связи российских войск в районе Мангуша Донецкой области;
- ликвидация склада горюче‐смазочных материалов в Мелитополе;
- поражение складов боеприпасов в районах Степного и Терпенья Запорожской области;
- поражение учебно‐тренировочного центра беспилотников в районе Генической Горки Херсонской области;
- удары по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области;
- поражение района сосредоточения живой силы оккупантов возле Часова Яра в Донецкой области.
Масштабы потерь и разрушений уточняются.