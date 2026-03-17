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ВСУ мощно атаковали позиции российских войск в РФ, Крыму, на Донбассе и в Запорожской области

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  • 17.03.2026, 16:18
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ВСУ мощно атаковали позиции российских войск в РФ, Крыму, на Донбассе и в Запорожской области

Подробности раскрыл Генштаб Вооруженных сил Украины.

Подразделения ВСУ 16 марта и в ночь на 17 марта провели серию точных ударов по ключевым военным объектам противника, целью операции стало снижение наступательного потенциала оккупационной армии РФ.

По информации Генштаба ВСУ, зафиксировано:

- поражение зенитного ракетного комплекса «ТОР‐М2У» в районе н. п. в Клинцы Брянской области РФ;

- удары по месту дислокации ракетного дивизиона 15‐й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, возле Верхнекурганного в оккупированном Крыму, где на вооружении имеется береговой ракетный комплекс «Бастион»;

- уничтожение узла связи российских войск в районе Мангуша Донецкой области;

- ликвидация склада горюче‐смазочных материалов в Мелитополе;

- поражение складов боеприпасов в районах Степного и Терпенья Запорожской области;

- поражение учебно‐тренировочного центра беспилотников в районе Генической Горки Херсонской области;

- удары по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области;

- поражение района сосредоточения живой силы оккупантов возле Часова Яра в Донецкой области.

Масштабы потерь и разрушений уточняются.

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