Молчание стало инструментом власти в эпоху информационных войн

Молчание стало инструментом власти в эпоху информационных войн2
- 17.03.2026, 16:24
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Все зависит от времени, доверия и ситуации.
По мнению экспертов, молчание может быть столь же мощным инструментом влияния, как и публичные заявления. В современном мире, где новости распространяются мгновенно, умение не сообщать информацию становится частью стратегии государств, военных и медиа, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).
Военные действия в Украине показали эффективность контролируемого сокрытия данных. Ограничение пресс-доступа к оперативным зонам и отказ подтверждать передвижения войск позволили Украине сохранить элемент неожиданности в контрнаступлениях 2022–2023 годов. Аналитики отмечают, что замалчивание сведений препятствовало сбору российскими силами информации из открытых источников, фактически выполняя роль «операционного камуфляжа».
Молчание активно используется и в кибервойнах. США, обладая доказательствами кибератак, часто воздерживаются от публичных обвинений, чтобы сохранить гибкость расследований и не дать противнику изменить тактику. В области борьбы с терроризмом аналогичная стратегия помогает ограничить распространение экстремистских нарративов, как показал случай теракта в мечети Крайстчерча, где информация о нападавшем публиковалась ограниченно.
В дипломатии секретность также играет ключевую роль. Переговоры по Абрамовским соглашениям между Израилем и арабскими странами проходили тайно, что позволило участникам экспериментировать с уступками без давления общественности.
Однако стратегическое молчание несет и этические риски. В авторитарных странах ограничения информации могут прикрываться «национальной безопасностью», скрывая нарушения прав человека. В эпоху цифровых технологий абсолютное сокрытие почти невозможно — открытые источники, спутниковые данные и гражданские журналисты постоянно выявляют скрываемую информацию.
Эксперты подчеркивают, что эффективность молчания зависит от времени и доверия. В современных международных отношениях важнее не только то, что говорят лидеры, но и то, о чем они сознательно умалчивают, используя молчание для деэскалации кризисов, сохранения операций и дипломатии.
Молчание может быть инструментом стабильности или маской для злоупотреблений — все зависит от контекста и целей его применения.