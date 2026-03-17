Молчание стало инструментом власти в эпоху информационных войн 2 17.03.2026, 16:24

2,328

Все зависит от времени, доверия и ситуации.

По мнению экспертов, молчание может быть столь же мощным инструментом влияния, как и публичные заявления. В современном мире, где новости распространяются мгновенно, умение не сообщать информацию становится частью стратегии государств, военных и медиа, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Военные действия в Украине показали эффективность контролируемого сокрытия данных. Ограничение пресс-доступа к оперативным зонам и отказ подтверждать передвижения войск позволили Украине сохранить элемент неожиданности в контрнаступлениях 2022–2023 годов. Аналитики отмечают, что замалчивание сведений препятствовало сбору российскими силами информации из открытых источников, фактически выполняя роль «операционного камуфляжа».

Молчание активно используется и в кибервойнах. США, обладая доказательствами кибератак, часто воздерживаются от публичных обвинений, чтобы сохранить гибкость расследований и не дать противнику изменить тактику. В области борьбы с терроризмом аналогичная стратегия помогает ограничить распространение экстремистских нарративов, как показал случай теракта в мечети Крайстчерча, где информация о нападавшем публиковалась ограниченно.

В дипломатии секретность также играет ключевую роль. Переговоры по Абрамовским соглашениям между Израилем и арабскими странами проходили тайно, что позволило участникам экспериментировать с уступками без давления общественности.

Однако стратегическое молчание несет и этические риски. В авторитарных странах ограничения информации могут прикрываться «национальной безопасностью», скрывая нарушения прав человека. В эпоху цифровых технологий абсолютное сокрытие почти невозможно — открытые источники, спутниковые данные и гражданские журналисты постоянно выявляют скрываемую информацию.

Эксперты подчеркивают, что эффективность молчания зависит от времени и доверия. В современных международных отношениях важнее не только то, что говорят лидеры, но и то, о чем они сознательно умалчивают, используя молчание для деэскалации кризисов, сохранения операций и дипломатии.

Молчание может быть инструментом стабильности или маской для злоупотреблений — все зависит от контекста и целей его применения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com