Наследный принц Ирана рассказал о подготовке к свержению режима 2 17.03.2026, 16:28

2,900

Реза Пехлеви

Пехлеви призвал к выжиданию момента для масштабных протестов.

Изгнанный наследный принц Ирана Реза Пехлеви заявил о приближении момента, который может стать решающим для смены власти в стране. По его словам, оппозиция ведет подготовку к масштабным действиям, рассчитывая на ослабление действующего режима.

В интервью оппозиционному телеканалу Iran International он отметил, что призыв к массовым протестам по всей стране будет сделан только тогда, когда репрессивные механизмы власти ослабнут. Пехлеви подчеркнул, что движение стремится избежать лишнего кровопролития и действует с учетом рисков жесткой реакции со стороны властей.

По его оценке, внутри Ирана уже функционируют координированные подпольные структуры, которые ведут работу по подрыву силовых институтов. Основной акцент делается на ослаблении Корпуса стражей исламской революции и ополчения «Басидж», играющих ключевую роль в поддержании контроля.

Пехлеви также обратился к представителям силовых органов, призвав их отказаться от поддержки действующей системы и перейти на сторону населения. Он заявил, что те, кто не участвовал в насилии, смогут быть частью будущего страны, тогда как сторонники режима могут понести ответственность.

Кроме того, он сообщил о разработке плана на переходный период после возможной смены власти. В рамках этой инициативы эксперты работают над предложениями в сферах государственного управления, экономики и здравоохранения. При этом чиновникам рекомендуется оставаться на своих местах, чтобы избежать дестабилизации системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com