Зеленский рассказал, когда возобновится транзит нефти через «Дружбу»2
- 17.03.2026, 16:43
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Президент Украины написал лидерам ЕС.
Владимир Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу «Дружба» после российских ударов уйдет около полутора месяцев. Об этом говорится в письме президента Украины, пишет «Европейская правда».
Ранее президент Еврокомиссии и президент Евросовета направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод «Дружба».
Зеленский в письме от 17 марта отметил, что последние повреждения инфраструктуры «Дружбы» достаточно серьезны, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.
«Утверждения о том, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через «Дружбу», – беспочвенны», – подчеркнул он.
Глава государства также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа приближается к завершению.
«Мы ожидаем, что в течение примерно 1,5 месяца перекачивательная станция в Бродах восстановит техническую работоспособность. Это обеспечит полное возобновление поставок — конечно, если не будет новых ударов со стороны РФ. Предварительные технические оценки указывают, что поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной инфраструктуры хранения», – говорится в письме Зеленского.
«В этом контексте я благодарен и принимаю ваше предложение о необходимой технической поддержке и финансировании, чтобы мы могли завершить ремонтные работы как можно быстрее и рассмотреть устойчивые решения на будущее», – написал он, добавив, что поручит руководителю НАК «Нафтогаз» связаться по этому вопросу с послом ЕС в Украине.