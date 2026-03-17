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Зеленский рассказал, когда возобновится транзит нефти через «Дружбу»

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  • 17.03.2026, 16:43
  • 8,378
Зеленский рассказал, когда возобновится транзит нефти через «Дружбу»
Владимир Зеленский

Президент Украины написал лидерам ЕС.

Владимир Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу «Дружба» после российских ударов уйдет около полутора месяцев. Об этом говорится в письме президента Украины, пишет «Европейская правда».

Ранее президент Еврокомиссии и президент Евросовета направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод «Дружба».

Зеленский в письме от 17 марта отметил, что последние повреждения инфраструктуры «Дружбы» достаточно серьезны, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.

«Утверждения о том, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через «Дружбу», – беспочвенны», – подчеркнул он.

Глава государства также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа приближается к завершению.

«Мы ожидаем, что в течение примерно 1,5 месяца перекачивательная станция в Бродах восстановит техническую работоспособность. Это обеспечит полное возобновление поставок — конечно, если не будет новых ударов со стороны РФ. Предварительные технические оценки указывают, что поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной инфраструктуры хранения», – говорится в письме Зеленского.

«В этом контексте я благодарен и принимаю ваше предложение о необходимой технической поддержке и финансировании, чтобы мы могли завершить ремонтные работы как можно быстрее и рассмотреть устойчивые решения на будущее», – написал он, добавив, что поручит руководителю НАК «Нафтогаз» связаться по этому вопросу с послом ЕС в Украине.

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