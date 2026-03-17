Кайя Каллас призвала США и Израиль завершить войну на Ближнем Востоке 4 17.03.2026, 16:54

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Кайя Каллас

Евросоюз консультируется со странами региона о вариантах завершения конфликта.

Об этом главный дипломат ЕС Кайя Каллас заявила в интервью Reuters.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявила, что блок готов помочь «дипломатически объединить стороны, чтобы остановить эту войну».

«Мы консультировались со странами региона, такими как страны Персидского залива, Иордания, Египет, относительно того, можем ли мы также предложить Ирану, Израилю и США варианты выхода из этой ситуации, чтобы все сохранили свою репутацию», – сказала Каллас, не предоставив подробностей относительно этих переговоров.

Дипломат отметила, что война на Ближнем Востоке уже имеет значительное влияние на Европу, в частности из-за повышения цен на энергоносители, вызванные блокированием Ормузского пролива Ираном.

Каллас предложила дипломатическое посредничество ЕС в разблокировании пролива. Ранее дипломат выдвинула идею миссии для разблокирования Ормузского пролива, аналогичную Черноморской зерновой инициативе между Турцией, Россией, Украиной и ООН, которая позволяет безопасно экспортировать украинский урожай несмотря на войну.

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