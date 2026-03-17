Как Украина удивила силы НАТО на учениях

Как Украина удивила силы НАТО на учениях1
- 17.03.2026, 16:57
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Анализ генерала.
На учениях НАТО в Португалии в 2025 году многонациональная «красная команда» под руководством Украины одержала победу над силами Альянса во всех 5 сценариях. В НАТО назвали этот маневр историческим, ведь впервые украинский флот координировал действия условного противника во время таких учений.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил «24 Каналу», что такая кооперация открывает путь к формированию единой системы безопасности Европы, где Украина является полноценным субъектом.
Станет ли кооперация с Украиной ключом к защите всей Европы?
Во время имитационной атаки на конвой морские дроны Magura V7 нанесли фрегату НАТО столько попаданий, что в реальном бою корабль был бы уничтожен. На учениях также демонстрировались различные модификации беспилотника.
Это не первая демонстрация успешных действий со стороны Украины. Ранее украинские военные на учениях в Эстонии «разгромили», так сказать, войска НАТО.
- Я сам руководил спецоперациями и знаю, что когда имеешь боевой опыт и действуешь нестандартно, то противник просто не фиксирует наши планы. На этих морских учениях представители НАТО даже не заметили наших средств и ударов, хотя они были учебные, но вполне реальными по выполнению, просто с использованием электронных систем, – сказал Маломуж.
Уничтожение фрегата в реальных условиях было бы стратегическим успехом, и это наглядно показало, что в НАТО такого опыта нет и теперь они должны учиться у Украины.
Консолидация высокоточных средств поражения на суше и море, формирование единой системы безопасности, совместной модели ВПК и систем дальнего обнаружения и патрулирования – все это может стать основой глобальной системы предотвращения угроз, которая будет создана в рамках мирного процесса.
«При такой системе подготовки и взаимодействия Россия не будет иметь шансов на наступление и просто не пойдет на новые агрессии. Но сначала должна состояться большая работа на фронте и совместные учения с партнерами, которые присоединились к общей модели безопасности», – объяснил Маломуж.