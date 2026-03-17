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Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю

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  • 17.03.2026, 17:04
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Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю

Что ждать белорусам?

Сильная магнитная буря может обрушиться на Землю – что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности приводит телеграм-канал Институт космических исследований Российской академии наук.

Специалисты опубликовали уточненную модель случившейся накануне вспышки балла М2.8. Средняя расчетная скорость плазменного облака составляет примерно 670 километров в секунду.

«На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов», - заметили ученые.

И добавили, что при учете формирования вспышки, случившейся 16 марта, приход плазмы к Земле прогнозируется 19 марта в диапазоне от 4 до 6 утра (по белорусскому времени). Магнитная буря может оказаться от G2 до G3 (то есть сильный уровень). Что касается уровня G4, то он оценивается примерно в 1-3%.

«Сама буря предполагается относительно короткой - порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события», - пояснили ученые.

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