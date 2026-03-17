Биньямин Нетаньяху: Впереди еще много сюрпризов
- 17.03.2026, 17:06
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Давление на Тегеран будет усиливаться.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию Али Лариджани - секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и Голямрезы Сулеймани, командующего силами «Басидж», сообщает 9 канал телевидения Израиля.
«Лариджани - это босс банды гангстеров, которая фактически управляет Ираном. Вместе с ним мы ликвидировали и командующего «Басидж» - этих помощников гангстеров, которые сеют террор против собственного населения на улицах Тегерана и других городов», - сообщил премьер-министр.
Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США расшатывают режим Ирана в надежде дать народу возможность избавиться от него.
«Это не произойдет в одночасье, это не будет легко. Но если мы проявим упорство, мы дадим им шанс взять свою судьбу в собственные руки. Параллельно мы помогаем нашим американским друзьям в Персидском заливе. Вчера я долго беседовал на эту тему с президентом Трампом. Между нашими военно-воздушными и военно-морскими силами, между мной, президентом Трампом и его людьми существует тесное сотрудничество. Мы будем помогать как косвенными атаками, создающими колоссальное давление на иранский режим, так и прямыми действиями. Впереди еще много сюрпризов. Мы не будем раскрывать здесь все наши уловки, но, как я уже сказал: их много», - добавил он.