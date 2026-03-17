«Западные страны могут извлечь важные уроки» 17.03.2026, 17:15

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Современные атаки не всегда разрушительные, но способны дестабилизировать рынки и экономику.

Украина разрешила частным компаниям устанавливать системы ПВО для защиты критической инфраструктуры, включая порты и электростанции. Этот шаг стал возможен лишь через четыре года после начала полномасштабного вторжения России и демонстрирует необходимость адаптации к новым угрозам воздушного пространства, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Программа предусматривает локализованную, многоуровневую защиту объектов при строгом государственном контроле. Используются современные технологии: перехватчики, радиоэлектронные системы, интеграция данных и обучение высококвалифицированных операторов. Россия запускала по 800 беспилотников по украинским объектам каждую ночь к концу 2025 года, что сделало участие частного сектора жизненно необходимым.

Западные страны могут извлечь важные уроки. Во-первых, технологии для защиты инфраструктуры уже доступны, но культурные и организационные установки меняются медленнее. Во-вторых, границы между гражданскими и военными функциями должны быть пересмотрены: противник не делает различий между ними, поэтому и защита должна быть комплексной.

Ключевые шаги для Запада включают: создание совместных публично-частных групп для укрепления критической инфраструктуры, международное участие в украинских проектах ПВО для обмена опытом, а также интеграцию физической безопасности в страховые и финансовые модели. Неэффективная защита, как показали сбои европейских аэропортов из-за дронов, делает инфраструктуру уязвимой даже к минимальным воздушным угрозам.

Эксперты отмечают, что современные атаки не всегда разрушительные, но способны дестабилизировать рынки и экономику, создавая финансовые и страховые риски. Запад больше не может полагаться на иллюзию безопасности прошлого и должен срочно адаптировать политику и инфраструктуру к новым реалиям воздушных угроз.

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