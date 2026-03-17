Две вещи, которые помогут найти общий язык с любым человеком 1 17.03.2026, 17:24

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Психологи дали рекомендации.

Психологи утверждают, что умение ладить с окружающими во многом зависит от соблюдения двух простых принципов: постоянной доброжелательности и честности. По их словам, именно непоследовательность в этих моделях поведения чаще всего мешает людям выстраивать стабильные отношения, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты отмечают, что быть добрым легко в комфортных условиях, однако ключевым фактором является способность сохранять уважительное отношение в моменты конфликта, стресса или усталости. Непредсказуемое поведение — когда человек то доброжелателен, то резок — подрывает доверие и вызывает тревожность у окружающих.

При этом доброжелательность не означает уступчивость. Важно уметь отстаивать свои интересы и выражать эмоции, не переходя на агрессию. Эксперты подчеркивают, что одна из причин конфликтов — зависимость от внешнего одобрения: несогласие окружающих воспринимается как личная угроза, что провоцирует резкие реакции. Решением может стать развитие внутренней уверенности и самопринятия.

Отдельное внимание уделяется честности. Даже редкая ложь подрывает доверие и делает отношения нестабильными. Вместо этого рекомендуется сохранять искренность, при необходимости обозначая личные границы и право не отвечать на некоторые вопросы.

По мнению специалистов, последовательное соблюдение этих двух принципов требует практики, но способно существенно улучшить качество общения и укрепить как личные, так и профессиональные связи.

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