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Задержана Марина Адамович

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  • 17.03.2026, 17:33
  • 28,110
Задержана Марина Адамович
Марина Адамович

Силовики ждали ее около дома.

Задержана жена лидера белорусской оппозиции, вышедшего на свободу политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня около дома задержали мою жену Марину Адамович. Якобы хотят взять у нее объяснения по поводу получения ею правозащитной премии Homo Homini в Праге вместо меня. Ждали около дома. Один представился следователем Козловым. Пока информации нет», — написал экс-политзаключенный.

Напомним, лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге. Вместо политика премию получала его жена Марина Адамович.

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