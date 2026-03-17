Для рынка труда хотят ввести ужесточения 24 17.03.2026, 17:35

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Работникам эти идеи вряд ли понравятся.

Дефицит кадров в Беларуси усиливается. На этом фоне бизнес предлагает ужесточить правила для сотрудников, которые уходят к конкурентам. Об этом сообщается на сайте Совета по развитию предпринимательства.

Одной из острых проблем в промышленности называют дефицит кадров. Спрос на кадры заметно вырос: если в начале 2021-го он был на уровне 72 тыс., то на 1 сентября 2025-го — 193,8 тыс. При этом в госпрограмме «Сбалансированный рынок труда» на 2026−2030 годы прописали, что в ближайшую пятилетку экономике потребуется более 300 тыс. работников.

На фоне усиливающейся конкуренции за работников компании все больше инвестируют в обучение узких специалистов, развитие уникальных навыков и собственных технологий. В этих условиях возникает необходимость в правовых механизмах, которые защитят такие вложения и ограничат переманивание ключевых сотрудников конкурентами, считает гендиректор предприятия «Компо» Валентин Пикуль. Проблема в том, что некоторые сотрудники, уходя работать в другую фирму, «уносят» с собой «неотчуждаемые знания, навыки, компетенции и профессиональные связи, приобретенные за счет нанимателя».

Пикуль предложил внедрить в Беларуси в законодательство пять изменений. В первую очередь предлагается разрешить компаниям заключать с сотрудниками соглашения о неконкуренции и прописать это в Трудовом кодексе. Речь о работниках с доступом к коммерческой тайне и ключевым технологиям.

Кроме этого, представитель бизнеса выступает за то, чтобы на законодательном уровне ввести запрет для ключевых сотрудников после увольнения перетягивать за собой бывших коллег и клиентов. То есть закрепить институт соглашений о непереманивании.

Третье — это прописать правила, по которым компании смогут договариваться не переманивать сотрудников друг у друга. Например, в пределах совместных проектов с учетом антимонопольных ограничений.

Также среди предложений — дать компаниям право через суд временно запрещать бывшим сотрудникам работать у прямых конкурентов, если есть риск, что они будут использовать прежние коммерческие секреты и технологии.

И пятое: через суд запрещать возможное разглашение коммерческой тайны. То есть принимать такое решение еще до того, как вероятное ее раскрытие произошло, — если есть такой риск при увольнении сотрудника.

Представитель бизнес-сообщества считает, что это позволит компаниям защитить вложения в сотрудников, снизить риск утечки знаний и технологий, а также «устранит деструктивную конкуренцию за кадры».

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