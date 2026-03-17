«Аль-Джазира»: Иранский арсенал оружия уничтожен за считанные дни 7 17.03.2026, 17:45

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Стратегия США и Израиля успешна.

Сайт телеканала «Аль-Джазира» публикует статью доктора кафедры политики и стратегии Института высшего образования в Дохе Мухаммада Селума. Эксперт заявляет об успехе американо-израильской стратегии в отношении Ирана, пишет newsru.co.il.

«Если сосредоточиться на происходящем с инструментами иранской силы: баллистическим арсеналом, ядерной инфраструктуре, ПВО, флоте и сателлитами, мы получим картину систематического уничтожения угрозы, на которую предыдущие администрации США закрывали глаза десятилетиями», – подчеркивает он.

По словам эксперта, создаваемый десятилетиями иранский арсенал оружия уничтожен за считанные дни, интенсивность обстрелов значительно сократилась. Разрушается военно-промышленный комплекс Ирана, в том числе конструкторские бюро.

Иран стоит перед дилеммой – продолжать обстрелы и потерять то, что осталось, или сохранить ракеты и БПЛА, но тем самым снизить цену войны, отказавшись от главного рычага давления. Это признак слабости, а не силы.

По словам Селума, накануне 12-дневной войны Иран был в двух неделях от получения урана, обогащенного до уровня, необходимого создания ядерного оружия. Режим пытался устранить нанесенный в июне ущерб, используя переговоры, чтобы выиграть время, демонстрируя показную готовность к диалогу.

Перекрытие Ормузского пролива всегда было главной угрозой Ирана, но сейчас, несмотря на рост цен на энергоносители, идет систематическое уничтожение всей инфраструктуры, необходимой для его перекрытия. Помимо этого, именно Иран наиболее уязвим для блокады и фактически, перекрывает дыхание себе самому. Открытие пролива – вопрос времени, но не факт, что сам Иран сможет им пользоваться.

«Критики считают, что цена бездействия была бы нулевой. Но это не так. Бездействие привело бы к появлению ядерного Ирана, который смог бы перекрыть пролив и, вместе с сателлитами, взять весь регион в заложники – навсегда. Стратегия, которая измеряется лишением потенциала, а не публикациями в новостях – работает», – уверен эксперт.

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