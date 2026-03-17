Судовладельцы идут на риск ради поставок нефти через Ормузский пролив 3 17.03.2026, 17:56

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Эти рейсы стали самыми рискованных в современной морской торговле.

Несмотря на угрозу ракетных ударов, мин и атак беспилотников, часть судовладельцев продолжает проводить танкеры через Ормузский пролив, обеспечивая движение нефти в условиях военного конфликта вокруг Ирана. Эти рейсы становятся одними из самых рискованных в современной морской торговле, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

С начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля через пролив прошли как минимум несколько судов, включая танкеры греческих и китайских компаний. Судоходство в этом регионе осложнено: пролив фактически стал зоной боевых действий, а суда уже не раз становились жертвами.

Тем не менее владельцы судов продолжают рейсы, осознавая высокие риски. По словам участников рынка, такие переходы требуют максимальной осторожности: суда идут ночью, иногда отключают системы слежения и стараются минимизировать время нахождения в опасной зоне.

Эксперты отмечают, что эти судовладельцы фактически обеспечивают стабильность глобальных поставок энергоресурсов в критический момент. На фоне резкого роста цен на нефть и тарифов на перевозку их деятельность приобретает стратегическое значение для мировых рынков.

Доходы от таких рейсов действительно выросли — ставки фрахта достигли максимума за последние годы. Однако даже значительная прибыль сопровождается высокими затратами: страхование, риски для экипажей и технические угрозы остаются крайне серьезными.

Представители отрасли подчеркивают, что подобные операции требуют не только коммерческой смелости, но и высокой ответственности. В условиях, когда многие компании предпочитают избегать опасного маршрута, именно эти судовладельцы продолжают обеспечивать движение жизненно важных грузов, фактически работая на передовой мировой экономики.

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