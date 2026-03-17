Уникальное видео: украинские перехватчики окружили и подбили российский дрон 1 17.03.2026, 17:58

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Вражеская цель была уничтожена в воздухе.

Уникальные кадры погони за российским дроном опубликовали в сети. На них видно, как два украинских дрона кружат вокруг вражеского БПЛА типа «Молния», выжидая благоприятный момент для атаки.

После маневрирования один из перехватчиков метко поразил российский беспилотник, в результате чего вражеская цель была уничтожена в воздухе.

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