Уникальное видео: украинские перехватчики окружили и подбили российский дрон

Уникальное видео: украинские перехватчики окружили и подбили российский дрон1
- 17.03.2026, 17:58
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Вражеская цель была уничтожена в воздухе.
Уникальные кадры погони за российским дроном опубликовали в сети. На них видно, как два украинских дрона кружат вокруг вражеского БПЛА типа «Молния», выжидая благоприятный момент для атаки.
После маневрирования один из перехватчиков метко поразил российский беспилотник, в результате чего вражеская цель была уничтожена в воздухе.
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