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В Минске появилась первая клубника

9
  • 17.03.2026, 18:00
  • 4,814
В Минске появилась первая клубника

Сколько просят за килограмм?

На уличных прилавках Минска заметили лотки с первой клубникой. Информация появилась в соцсети Threads.

Автор поста рассказала, что прилавки находятся у здания по адресу проспект Независимости, 117. На ценнике сказано, что клубника приехала из Греции. Внешне она крупная и ярко-красная, что говорит о высоком качестве ягоды.

За одно ведерко около 100 грамм просят немало — 15 рублей. За килограмм придется выложить практически 150 рублей.

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