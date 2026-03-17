В Минске появилась первая клубника

В Минске появилась первая клубника9
- 17.03.2026, 18:00
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Сколько просят за килограмм?
На уличных прилавках Минска заметили лотки с первой клубникой. Информация появилась в соцсети Threads.
Автор поста рассказала, что прилавки находятся у здания по адресу проспект Независимости, 117. На ценнике сказано, что клубника приехала из Греции. Внешне она крупная и ярко-красная, что говорит о высоком качестве ягоды.
За одно ведерко около 100 грамм просят немало — 15 рублей. За килограмм придется выложить практически 150 рублей.