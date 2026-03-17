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В обменниках сложилась нетипичная ситуация

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  • 17.03.2026, 18:21
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В обменниках сложилась нетипичная ситуация

Курс доллара во всех банках вплотную приблизился к психологической отметке.

Доллар 17 марта снова подорожал на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На это реагируют банки — у всех курс американской валюты вплотную приблизился к отметке в 3 рубля, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,995 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,963 рубля («Белагромбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 2,966 рубля.

Это нечастая ситуация, когда курс покупки одним банком валюты выше, чем в другом курс продажи другим финучреждением.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Сбербанк» (3,409 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,408 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,75 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,644 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк», «Технобанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Белагропромбанк» — 3,648 рубля за 100 российских рублей.

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