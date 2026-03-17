Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце 3 17.03.2026, 18:41

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Впереди у президента Украины - встреча с британским премьером и выступление в парламенте.

17 марта Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III. Фото встречи опубликовал официальный аккаунт королевской семьи на платформе X.

«Сегодня днем в Букингемском дворце президент Украины посетил короля», - говорится в подписи к фотографии.

Впереди у Зеленского встреча с британским премьером Киром Стармером и выступление в парламенте.

«Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у Короля Чарльза III. Благодарю Его Величества и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», - прокомментировал он в соцсетях.

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