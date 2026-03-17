WSJ: США могут ударить по финансам Тегерана даже в случае перемирия 1 17.03.2026, 18:49

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Фото: Stringer/Reuters

Вашингтон разрабатывает план экономического давления на Иран.

В Вашингтоне обсуждают возможность нового этапа экономического давления на Иран, который может быть реализован даже в случае прекращения боевых действий. По мнению аналитиков, исход конфликта будет зависеть не только от военных результатов, но и от способности ограничить финансовые ресурсы Тегерана, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал противоречивые заявления: с одной стороны, он допускает скорое завершение конфликта, с другой — настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана. Эксперты отмечают, что США сталкиваются с дилеммой между продолжением давления и растущими экономическими рисками, включая рост цен на нефть и давление со стороны союзников.

При этом внутри Ирана наблюдаются неожиданные сигналы: национальная валюта укрепилась, что может свидетельствовать о внешней поддержке. В числе возможных участников называют Катар, а также Китай и Россия. По данным источников, эти страны могут способствовать обходу санкций и поддержанию финансовой стабильности Тегерана.

Особое внимание уделяется так называемой «теневой» финансовой системе, через которую осуществляется продажа иранской нефти. Значительная часть операций проходит через структуры в Объединенные Арабские Эмираты, что усложняет контроль за потоками средств.

Эксперты считают, что новый этап давления должен включать ужесточение санкций против всей цепочки поставок нефти, а также блокировку каналов финансирования и поставок технологий. Цель — не допустить восстановления военного потенциала Ирана после возможного перемирия.

По оценкам аналитиков, от эффективности этих мер будет зависеть не только будущее Ирана, но и баланс сил в регионе Персидского залива.

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