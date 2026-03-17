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Туск ответил, готова ли Польша отправить свои войска в Иран

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  • 17.03.2026, 18:56
  • 4,418
Туск ответил, готова ли Польша отправить свои войска в Иран
Дональд Туск

И рассказал о задачах Польши в сфере обороны.

Глава польского правительства Дональд Туск обозначил позицию Варшавы относительно потенциальной отправки военных на Ближний Восток, для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Об этом Туск сказал перед началом заседания правительства во вторник, его слова приводит канцелярия премьер-министра, сообщает «Европейская правда».

Туск отрицает возможность потенциального направления польских военных после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников помочь с установлением безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

«Польша не отправит свои войска в Иран. У нас есть другие задачи в рамках НАТО, и наши союзники это понимают», – заявил Туск.

Он добавил, что морские возможности Польши должны служить для безопасности Балтийского моря, и заверил, что правительство не планирует никакой экспедиции в иранском направлении.

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