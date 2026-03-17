Туск ответил, готова ли Польша отправить свои войска в Иран 2 17.03.2026, 18:56

4,418

Дональд Туск

И рассказал о задачах Польши в сфере обороны.

Глава польского правительства Дональд Туск обозначил позицию Варшавы относительно потенциальной отправки военных на Ближний Восток, для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Об этом Туск сказал перед началом заседания правительства во вторник, его слова приводит канцелярия премьер-министра, сообщает «Европейская правда».

Туск отрицает возможность потенциального направления польских военных после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников помочь с установлением безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

«Польша не отправит свои войска в Иран. У нас есть другие задачи в рамках НАТО, и наши союзники это понимают», – заявил Туск.

Он добавил, что морские возможности Польши должны служить для безопасности Балтийского моря, и заверил, что правительство не планирует никакой экспедиции в иранском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com